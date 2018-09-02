ФБР намагалося завербувати російського олігарха Дерипаску, - ЗМІ



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Дерипасці пропонували сприяння в отриманні американської візи в обмін на інформацію про російську організовану злочинність

Федеральне бюро розслідувань і Міністерство юстиції США у 2014-2016 роках намагалися завербувати російського олігарха Олега Дерипаску, який пов'язаний з Кремлем.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на колишніх і діючих чиновників РФ та людей з оточення бізнесмена.

За інформацією джерел, олігарху пропонували сприяння в отриманні американської візи в обмін на інформацію про російську організовану злочинність та можливу допомогу Росії у виборчій кампанії Трампа.

Зазначається, що у кампанії брали участь упорядник комппрометуючого досьє на Трампа, екс-співробітник британської розвідки МІ6 Крістофер Стіл і представник Мін'юсту США Брюс Ор.

Спецслужби вимагали від Дерипаски, щоб той розповів, чи був Пол Манафорт - його колишній діловий партнер та колишній голова передвиборчого штабу Трампа - сполучною ланкою між виборчим штабом і Москвою.

За даними NYT, у відповідь олігарх ні в чому не зізнався і повідомив Кремлю про спроби завербувати його.

Нагадаємо, мінфін США надав інвесторам російських компаній, щодо яких запроваджено санкції, більше часу для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group. При цьому компанії залишаються у санкційному переліку.

6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.

23 квітня міністерство фінансів США заявило про можливість скасування санкцій щодо компанію «Русал», якщо Олег Дерепаска перестане контролювати дану компанію.

16 квітня повідомлялося, що акції компанії «Русал» знизилися до історичного мінімуму і втратили майже половину вартості після введення США нових штрафних заходів. За даними Forbes, через введення санкцій статки Дерипаски стрімко скоротилися майже на 1 млрд доларів і склали 5,3 млрд доларів - в результаті російський олігарх втратив більше 15 відсотків активів.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.