Мінфін США продовжив термін продажу компаній Дерипаски



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Олег Дерипаска не встигає знизити частку в En+

Компанії Дерипаски залишаються у санкційному переліку

Мінфін США надав інвесторам російських компаній, щодо яких запроваджено санкції, більше часу для продажу акцій та цінних паперів компаній Rusal, EN+ та Gaz Group. При цьому компанії залишаються у санкційному переліку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що таке рішення послабить вплив санкцій, накладених 6 квітня 2018 року, і спрямованих проти російського олігарха Олега Дерипаски, який пов'язаний з Кремлем.

Санкції мали негативний вплив на наявність алюмінію на ринках та призвели до значного зростання цін.

Мінфін США розширив вікно до 23 жовтня і тим самим дає Дерипасці більше часу для того, щоб зменшити його долю у бізнесі.

У квітні Дерипаска, щоб переконати уряд США послабити санкції, погодився обмежити свою долю у En+ до менш ніж 50 відсотків та погодився на призначення незалежних директорів до ради компанії.

Але за три місяці після оголошення відповідних планів компанія досі не назвала кандидатів на посади незалежних директорів, або ж покупця акцій Дерипаски.

Мінфін США у вівторок також відкинув вимогу En+ та її лобіста компанії Mercury LLC тимчасово зняти компанію та Rusal із санкційного списку США та запропонував подальші переговори перед відповідним рішенням.

Нагадаємо, 6 квітня адміністрація США оголосила про запровадження нового пакету санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб в Російській Федерації. Серед них - наближені до Кремля бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Кирил Шамалов, Віктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керімов, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради нацбезпеки Микола Патрушев, колишній «охоронець» Путіна, нині керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші.

Крім того, американський Мінфін запровадив обмеження проти 15 юридичних осіб – компаній та організацій.

У Росії пообіцяли карати тих, хто відмовиться працювати з «санкційними» компаніями.

23 квітня міністерство фінансів США заявило про можливість скасування санкцій щодо компанію «Русал», якщо Олег Дерепаска перестане контролювати дану компанію.

16 квітня повідомлялося, що акції компанії «Русал» знизилися до історичного мінімуму і втратили майже половину вартості після введення США нових штрафних заходів. За даними Forbes, через введення санкцій статки Дерипаски стрімко скоротилися майже на 1 млрд доларів і склали 5,3 млрд доларів - в результаті російський олігарх втратив більше 15 відсотків активів.