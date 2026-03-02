Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України
Скандальна російська гімнастка Ангеліна Мельникова за підсумками першого туру італійської Серії А здобула золоту нагороду у складі команди ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це повідомляє «Главком».
Виступ Мельникової у Серії А
Перший тур серії A першості Італії зі спортивної гімнастики проходив у Модені з 27 по 28 лютого 2026 року.
За підсумками першого етапу перемогу у жінок здобула ASD Libertas Ginnastica Vercelli з Мельниковою у складі. Команда набрала багатоборстві 162,950 бала. Після закінчення змагань капітанам команд-призерів було вручено дипломи, а всім спортсменам із команд, які посіли місця з першого по третє, – золоті, срібні та бронзові медалі.
Фінал серії A за участю восьми найкращих команд пройде з 15 по 16 травня у Бергамо.
Підтримка Мельниковою війни: що відомо
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».
Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня 2026 року.
Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.
Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».
Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.
Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025
Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.
Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.
FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.
Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2
