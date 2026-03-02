Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України

Скандальна російська гімнастка Ангеліна Мельникова за підсумками першого туру італійської Серії А здобула золоту нагороду у складі команди ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це повідомляє «Главком».

Виступ Мельникової у Серії А

Перший тур серії A першості Італії зі спортивної гімнастики проходив у Модені з 27 по 28 лютого 2026 року.

За підсумками першого етапу перемогу у жінок здобула ASD Libertas Ginnastica Vercelli з Мельниковою у складі. Команда набрала багатоборстві 162,950 бала. Після закінчення змагань капітанам команд-призерів було вручено дипломи, а всім спортсменам із команд, які посіли місця з першого по третє, – золоті, срібні та бронзові медалі.

Фінал серії A за участю восьми найкращих команд пройде з 15 по 16 травня у Бергамо.

Підтримка Мельниковою війни: що відомо

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня 2026 року.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.