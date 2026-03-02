Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
фото: Filippo Tomasi/ LiveMedia-IPA/ ZUMA Press Wire

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України

Скандальна російська гімнастка Ангеліна Мельникова за підсумками першого туру італійської Серії А здобула золоту нагороду у складі команди ASD Libertas Ginnastica Vercelli. Про це повідомляє «Главком».

Виступ Мельникової у Серії А

Перший тур серії A першості Італії зі спортивної гімнастики проходив у Модені з 27 по 28 лютого 2026 року.

За підсумками першого етапу перемогу у жінок здобула ASD Libertas Ginnastica Vercelli з Мельниковою у складі. Команда набрала багатоборстві 162,950 бала. Після закінчення змагань капітанам команд-призерів було вручено дипломи, а всім спортсменам із команд, які посіли місця з першого по третє, – золоті, срібні та бронзові медалі.

Фінал серії A за участю восьми найкращих команд пройде з 15 по 16 травня у Бергамо.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України.

Підтримка Мельниковою війни: що відомо

Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня 2026 року.

Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.

Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.

Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Теги: спортивна гімнастика пропаганда Ангеліна Мельникова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тезу про «масовий продаж західної зброї» кремлівська пропаганда системно просуває з 2022 року без жодних доказів
Росія активізувала дезінформацію про «продаж Україною західної зброї»
25 лютого, 15:10
Росіяни будуть змагатися на Паралімпіаді під своїм національним прапором
МПК підтвердив, що росіяни виступлять на Паралімпіаді з прапором та гімном
23 лютого, 19:23
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
Італійська федерація гімнастики прокоментувала участь у їхніх змаганнях прихильниці Путіна
16 лютого, 10:41
МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму
МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму
14 лютого, 02:29
Оригінальне фото Адама Коні, яке була опублікована на сторінці збірної Угорщини в соцмережі
Російські ЗМІ вигадали фейк про антиукраїнську акцію угорського лижника на Олімпіаді
12 лютого, 23:33
Владислав та Михайло Гераскевич відомі своє активною протидією допуску росіян на міжнародні спортивні змагання
Все почалося не з шолома. Як батько та син Гераскевичі ведуть боротьбу з Росією у світовому спорті
11 лютого, 17:57
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
7 лютого, 04:59
Таталіна ставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026
2 лютого, 14:02

Новини

Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Іспанія – Україна. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото італійської серії А
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
В Іспанії під час футбольного матчу пішов з життя 82-річний вболівальник
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Іспанія – Україна: де дивитися поєдинок кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу
Україна здобула історичну нагороду на юніорському Чемпіонаті світу зі сноубордингу

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua