Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу

Колосков: ФІФА потрібно заборонити США брати участь у міжнародних змаганнях

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков заяви пропагандистам про необхідність заборонити США проводити міжнародні змагання і брати участь у них через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком».

«ФІФА потрібно заборонити США брати участь у міжнародних змаганнях та відібрати проведення ЧС. Це якщо міркувати логічно виходячи з того, як вчинили з нами. Іран – жертва у цій ситуації. Зі США потрібно вчинити як мінімум так само, як це зробили з нами», – заявив Колосков.

Сьогодні, 28 лютого, Ізраїль спільно зі США завдали ракетні удари по Ірану через його ядерну програму. У відповідь Іран запустив ракети по військових базах США на Близькому Сході та Ізраїлю.

Нагадаємо, Президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.