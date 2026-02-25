У «Шахтарі» знайшли для президента ФІФА кращу місію за повернення росіян

Джанні Інфантіно став не на той бік

Резонанс після заяви очільника світового футболу про бажання повернути російські команди не вщухає

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін озвучив догідне завдання для президента ФІФА Джанні Інфантіно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Вітчизняний функціонер запропонував італійцю відвідати Україну, щоб на власні очі побачити спричинені Росією руйнування замість «безвідповідальних заяв на відстані». На думку керівника «гірників», повернення росіян на міжнародну арену стане зрадою тверджень про єдину спортивну родину.

«Він повинен думати не про реінтеграцію Росії, а про створення фонду, який фінансуватиме відбудову спортивної інфраструктури в Україні. Ми перебуваємо в приголомшливих умовах. Наш футбол у вкрай критичній ситуації. Інфантіно має думати про це, а не про реінтеграцію країни, що повномасштабно вторглася до України та прагне вбивати наших людей, наших дітей», – заявив Палкін.

Президент ФІФА в недавньому інтерв'ю заявив, що організація повинна розглянути зняття бану з російських команд. Мовляв, їхнє усунення від міжнародних змагань було помилкою.

У відповідь президент УАФ Андрій Шевченко запланував зустріч із Інфантіно. Водночас асоціація комунікувала з представниками міжнародної федерації на різних рівнях. Як наслідок, Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення російських команд.