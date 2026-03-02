Поплічник Путіна загадково зник із рейтингу ФІДЕ

Адепт війни проти України побув у компанії найкращих шахістів світу лічені дні

Росіянин Сєргєй Карякін не затримався в рейтингу Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

ФІДЕ опублікувала актуальну класифікацію гросмейстерів. Російський шахіст до неї не потрапив. Лише 28 лютого Карякін повернувся у рейтинг після кількарічної відсутності та викликав бурю невдоволення.

Тоді шанувальник Владіміра Путіна відразу опинився на 10-й сходинці планетарної класифікації. Його актуальний рейтинг склав 2750 пунктів. Натомість пікового значення (2788 балів) набув у липні 2011-го.

Уродженець Сімферополя Карякін давно пішов хибним шляхом. Кар'єру він розпочав під українським прапором, але в 2009 році прийняв громадянство РФ. П'ять років опісля він підтримав анексію Криму та став зірковим агітатором Путіна. Зокрема, він активно захищав повномасштабне російське вторгнення та отримав у 2024 році мандат у Раді федерації.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити звання Героя України легендарного легкоатлета Сергія Бубку. Він назвав ганьбою збереження статусу для людини, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії». Окрім того, скелетоніст запропонував запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виплати держстипендій низці видатних спортсменів. До списку потрапив і Бубка. Компанію йому склали низка інших відомих спортсменів, зокрема зі зв'язками з Росією.