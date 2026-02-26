Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників
Спортсмен вперше виголосив промову у парламентській залі
скриншот з телеканалу «Рада»

Владислав Гераскевич виступив перед парламентарями та закликав ввести санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Як відомо, депутати 25 лютого запросили Гераскевича виголосити промову з трибуни Ради. «Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг по відвідуванню деяких ваших колег», – сказав він, наголосивши, що часто бачить багато вільних місць у парламентській залі.

5 фото
На весь екран
Виступ Владислава Гераскевича в сесійній залі парламенту викликав ажіотаж
фото: Марʼяна Безугла

Спортсмен наголосив, що хоче говорити про необхідність єднання після нещодавнього скандалу МОК. «Коли ми об’єднані, світ набагато охочіше єднається навколо нас. Я сподіваюсь, що ми зможемо втримати цю єдність якомога довше, адже це для нас питання виживання», – заявив скелетоніст.

Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

Читайте також:

Теги: Владислав Гераскевич Верховна Рада Сергій Бубка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді
Гераскевич розповів про реакцію близьких на рішення МОК щодо його дискваліфікації
24 лютого, 11:22
Шарій у своїх соцмережах протягом останніх днів присвятив кілька десятків дописів Гераскевичу
«Я повнолітня людина. Чому так вас цікавлю?». Гераскевич потролив пропагандиста Шарія
22 лютого, 14:54
Латиніна в Х зробила репост з іншого пропагандистського профіля
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
21 лютого, 11:43
Гашек: Чому Ковентрі не плакала, коли МОК вирішив дозволити 13 російським спортсменам змагатися на Олімпіаді?
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
13 лютого, 12:40
Позицію Владислава Гераскевича підтримав Володимир Кличко
«Я відчуваю сором». Кличко розкритикував МОК за дискваліфікацію Гераскевича
12 лютого, 17:44
Владислав Гераскевич може отримати дискваліфікацію на Олімпіаді
МОК провів виховну бесіду з українським скелетоністом Гераскевичем: чого досягли сторони?
11 лютого, 21:56
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
10 лютого, 14:58
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань
3 лютого, 21:15
Рютте виступив з трибуни Верховної Ради
Генсек НАТО у Верховній Раді заявив про підтримку України
3 лютого, 12:01

Новини

Роналду придбав 25% акцій іспанського клубу
Роналду придбав 25% акцій іспанського клубу
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників
«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Пішов з життя видатний американський боксер
Пішов з життя видатний американський боксер

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua