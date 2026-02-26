«Переміг за відвідуваністю деяких ваших колег». Гераскевич у Раді висміяв нардепів-прогульників

Владислав Гераскевич виступив перед парламентарями та закликав ввести санкції проти Бубки

Скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Як відомо, депутати 25 лютого запросили Гераскевича виголосити промову з трибуни Ради. «Я тут виступаю вперше, але вже відчуваю, що переміг по відвідуванню деяких ваших колег», – сказав він, наголосивши, що часто бачить багато вільних місць у парламентській залі.

Виступ Владислава Гераскевича в сесійній залі парламенту викликав ажіотаж фото: Марʼяна Безугла

Спортсмен наголосив, що хоче говорити про необхідність єднання після нещодавнього скандалу МОК. «Коли ми об’єднані, світ набагато охочіше єднається навколо нас. Я сподіваюсь, що ми зможемо втримати цю єдність якомога довше, адже це для нас питання виживання», – заявив скелетоніст.

Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

