ФІДЕ зганьбилася поверненням у рейтинг довіреної особи Путіна

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
ФІДЕ зганьбилася поверненням у рейтинг довіреної особи Путіна
Сєргєй Карякін не соромиться публічно підтримувати агресію
фото: пропагандистські медіа

Активний прихильник війни проти України повернувся у міжнародні шахи

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) внесла росіянина Сєргєя Карякіна в оновлений рейтинг найкращих гросмейстерів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Керівний орган світу шахів, імовірно, припинив бан російського шахіста. Він був дискваліфікований у березні 2022 року після активної підтримки повномасштабної агресії РФ проти України. Нині ж Карякін опинився на 10-й сходинці актуальної версії класифікації ФІДЕ.

Уродженець Сімферополя Карякін давно перейшов на бік зла. Розпочавши кар'єру під стягом України, він у 2009 році прийняв російське громадянство. У 2014-му він підтримав анексію Криму та став VIP-пропагандистом Владіміра Путіна. У вересні 2024 року шахіст став сенатором Росії.

ФІДЕ регулярно звинувачують у зайвій прихильності до росіян. Федерацією понад 30 років керують росіяни. Спершу організацію очолював Кірсан Ілюмжинов, а в 2018 році президентом ФІДЕ став Аркадій Дворковіч.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич закликав позбавити звання Героя України легендарного легкоатлета Сергія Бубку. Він назвав ганьбою збереження статусу для людини, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії». Окрім того, скелетоніст запропонував запровадити санкції проти колишнього президента НОК.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виплати держстипендій низці видатних спортсменів. До списку потрапив і Бубка. Компанію йому склали низка інших відомих спортсменів, зокрема зі зв'язками з Росією.

Теги: шахи Сєрґєй Карякін

Коментарі — 0

