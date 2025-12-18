Головна Спорт Новини
Зеленський припинив виплати держстипендій деяким видатним спортсменам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський позбавив Бубку та Клочкову держстипендій
фото: Офіс президента

Розмір стипендій для золотих медалістів та призерів Ігор прив'язаний до прожиткового мінімуму

Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №967/2025.

Згідно з документом, глава держави припинив виплати легкоатлету, ексочільнику Національного олімпійського комітету Сергію Бубці, яхтсменам Євгену Браславцю та Ігорю Матвієнку, плавчині Яні Клочковій, плавцю Валерію Лозику, гімнасту Юрію Єрмакову, веслувальниці Інні Фроловій, стрибуну у воду Іллі Кваші.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат Жан Беленюк назвав розмір стипендій для золотих медалістів та призерів Ігор. Він визначений положенням і прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір стипендій:

  • чемпіони Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор – чотири прожиткові мінімуми (ПМ) (у 2025 році – 12 112 грн, у 2026 році – 13 312 грн);
  • срібні призери – 3,5 ПМ (у 2025 році – 10 598 грн, у 2026 році – 11 648 грн);
  • бронзові призери – 3 ПМ (у 2025 році – 9 084 грн, у 2026 році – 9 984 грн).

За словами Беленюка, стипендія пожиттєва, але діє за умови виконання вимог положення. Політик зазначив, що державну стипендію не можуть отримувати ті, хто фактично не проживає в Україні. Він припустив, що виплата стипендій може буде спробою простимулювати повернення спортсменів в Україну.

Раніше розслідувачі Bihus.Info повідомили, що російська фірма «Монблан», яка належить братам Сергію та Василю Бубкам, працює на тимчасово окупованих територіях та співпрацює з терористами. У травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тис. рублів.

Трохи згодом Сергій Бубка заявив, що «не має стосунку до жодного бізнесу на окупованій території» і що проти нього «почалась кампанія зі знищення репутації».

Читайте також:

Теги: Яна Клочкова премія Сергій Бубка Володимир Зеленський

