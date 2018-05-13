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    Фінал «Євробачення-2018»: за кого проголосувало українське журі

    • Сьогодні, 01:18
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    Українське професійне журі оцінило найвищим балом виконавця із Франції

    У суботу, 12 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018». Українське професійне журі оголосило результати свого голосування.

    Україна оцінила найвищим балом виконавця із Франції – дует Madame Monsieur,  а найменше балів отримала пісня «La Forza» від Естонії. 

    Спікером від України в ході оголошення результатів голосування журі в фіналі «Євробачення» стала Наталія Жижченко - фронтвумен групи Onuka.

    Варто відзначити, що організатори «Євробачення» цього року змінили правила підрахунку голосів від журі. Так, згідно з новою, більш складною схемою, рішення кількох членів журі було вище індивідуальної оцінки одного з його представників. При цьому голосування телеглядачів зміни не торкнулися. Виступ як і раніше оцінювалося суддями і глядачами в пропорції 50:50. При цьому глядачі не могли голосувати за представника своєї країни.

    Від України конкурсантів «Євробачення» судили співачки Крістіна Соловей і Alloise (Алла Московка), музичний продюсер і кліпмейкер Віталій Климов (відомий завдяки співпраці з групами «Табула Раса», »Океан Ельзи», співачкою Альоною Вінницькою), радіоведучий Денис Жупник і музикант, саунд-продюсер Артур Данієлян.

    Як проголосувало українське журі на «Євробаченні-2018»:

    Франція – 12

    Ізраїль – 10

    Нідерланди – 8

    Австрія – 7

    Швеція – 6

    Словенія – 5

    Чехія – 4

    Данія – 3

    Австралія – 2

    Естонія – 1.

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Австрія Швеція Євробачення Австралія Ізраїль музика конкурс Чехія Естонія Нідерланди Данія Україна Словенія
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