Фінляндія запустить найбільший в Європі атомний реактор

Очікувана вартість заводу в 3 мільярди євро виросла до 8,4 мільярда євро через проблеми з безпекою та несправність компонентів

У Фінляндії незабаром фінішує будівництво п'ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3. Він стане найбільшим в Європі та, можливо, одним із найсучасніших у світі. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Хоча атомна станція, яка будується з 2005 року, мала бути запущена до 2009 року, Управління радіаційної і ядерної безпеки країни дало свій дозвіл завантажити станцію паливом лише минулої п'ятниці», – йдеться у повідомленні.

Очікувана вартість заводу в 3 мільярди євро виросла до 8,4 мільярда євро через проблеми з безпекою і несправними компонентами.

Відомо, що судові позови і переговори між фінською компанією TVO та консорціумом Areva-Siemens, який будує реактор, щодо умов завершення проєкту все ще тривають.

У корпус реактора планують завантажити 241 тепловидільний елемент, що складається зі 128 тонн урану, а регулярне виробництво електроенергії почнеться в лютому 2022 року.

Додамо, що китайські дослідники вперше в історії змогли вдало запустити власний термоядерний реактор HL-2M Tokamak, який називають «штучним сонцем». Вчені з Китаю працюють над створенням зменшених версій термоядерного реактора ще з 2006 року. Вони планують використовувати пристрій у співпраці з науковцями, які працюють над Міжнародним термоядерним експериментальним реактором ITER — найбільшим у світі дослідницьким проєктом ядерного синтезу у Франції, який, як очікується, буде завершено в 2025 році.

Утім здійснити термоядерний синтез надзвичайно складно і дорого: загальна вартість проєкту ITER оцінюється в $22,5 млрд.