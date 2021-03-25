Чорнобильська АЕС переходить на особливий режим роботи

На робочих місцях залишається тільки оперативний персонал, це пов'язано із ситуацією поширення Covid-19

Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС із четверга, 25 березня, переходить на особливий режим роботи. Це пов'язано із введенням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС.

«Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС прийняла рішення із 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи. Мінімум до 4 квітня 2021 року на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, а також до роботи залучатимуться співробітники, участь яких у виробничому процесі станції в той чи інший момент під час простою буде вкрай необхідною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на ЧАЕС працюють майже 2,8 тисячі осіб. З них на сьогодні коронавірус підтверджений у 344.

Нагадаємо, 22 березня уряд передав повноваження запроваджувати обмеження щодо роботи громадського транспорту місцевій владі. Учора зʼявилася інформація, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Також Кабмін посилив правила в'їзду в Україну. Тепер всім громадянам, у тому числі українцям, необхідно мати при в'їзді в країну негативний ПЛР-тест на коронавірус.