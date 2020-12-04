ФОПи отримають по 8 тисяч гривень допомоги через карантин

Рада прийняла закон Зеленського про 8 тисяч допомоги ФОПам і найманим працівникам

Фізичні особи-підприємці в Україні отримають по 8 тисяч гривень виплат. Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт №4429.

Закон підтримали 297 парламентаріїв.

Документ пропонує забезпечити в 2020-2021 роках за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити частину зарплати або доходу через введення карантину.

Передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразова компенсація витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Тимчасово, протягом терміну дії карантину та протягом шести місяців після його закінчення, суб'єкти малого та середнього підприємництва сфери громадського харчування зможуть отримати державну підтримку.

Для бізнесу, роботу якого призупинили через карантин, на період дії карантину і протягом одного місяця з дня його закінчення продовжується дія договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії карантину або обмежувальних заходів.

Закон скасовує стягнення орендної плати за договорами оренди державного та комунального майна в період дії карантину або обмежувальних заходів для бізнесу, діяльність якого була заборонена в зазначений період.

Крім того, на час карантину і після його закінчення не будуть припиняти дію і анулювати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

До страхового стажу особи будуть включати період, протягом якого вона отримувала допомогу по частковому безробіттю, на період карантину через пандемію коронавірусу.

Виплату у розмірі 8 тисяч гривень не отримають наймані працівники, за яких не нараховано ЄСВ за третій квартал 2020 року, а також ті, які працюють за сумісництвом, або отримують зарплату більше тридцяти тисяч гривень на місяць.

Для ФОПів, які є застрахованими особами, допомога не надається у випадках, якщо період їх державної реєстрації та сплати ЄСВ становить менше трьох місяців, а також у випадку, якщо на дату набрання чинності цим законом їх діяльність припинено.

Крім того, виплата одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності цим законом є заборгованість зі сплати ЄСВ.

Також 4 грудня Рада проголосувала за закон Зеленського про підтримку бізнесу. За відповідний законопроєкт №4431 в цілому проголосували 304 нардепи.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками на надання:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, Рада також внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Нардепи прийняли за основу і в цілому законопроєкт №4430.

Крім того народні депутати проголосували за негайне підписання цих законопроєктів спікером для передачі їх на підпис президентові.

Раніше Мінфін повідомив, як держава планує підтримати бізнес у разі посилення карантину.

Тиждень тому Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби Covid-19. Зокрема, згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.