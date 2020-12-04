Рада проголосувала за закон Зеленського про підтримку бізнесу

Депутати проголосували за негайне підписання законопроєкту спікером для передачі його на підпис президентові

Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

За відповідний законопроєкт №4431 в цілому проголосували 304 нардепи.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками на надання:

одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину;

одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;

одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, Рада також внесла ряд змін до Податкового кодексу для підтримки бізнесу на час карантину. Нардепи прийняли за основу і в цілому законопроєкт №4430.

Крім того народні депутати проголосували за негайне підписання цих законопроєктів спікером для передачі їх на підпис президентові.

Раніше Мінфін повідомив, як держава планує підтримати бізнес у разі посилення карантину.

Тиждень тому Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби Covid-19. Зокрема, згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.