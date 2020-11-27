Мінфін повідомив, як держава планує підтримати бізнес у разі посилення карантину

Законодавчо і технічно кошти ми можемо знайти, виникає питання ліквідності казначейського рахунку і можливості підкріпити відповідними податками, - Марченко

Марченко вважає, що спочатку потрібно визначити, який може бути пакет допомоги

Є проєкт закону, що передбачає додаткові надходження у «коронавірсуний» фонд у сумі понад 10 млрд. Ми на ці кошти розраховуємо до кінця року, і це є додатковим джерелом, яке до цього часу не враховане в бюджеті. Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю BBC.

Марченко стверджує, що наразі президент і уряд «спрацювали на упередження», оскільки «бізнес страждає через карантин вихідного дня».

Урядовець вважає, що ще потрібно визначити, який може бути пакет допомоги, «а далі все вже визначатиме епідеміологічна ситуація ─ чи буде використаний цей пакет, чи ні».

Марченко назвав можливий локдаун «різдвяними канікулами» та пояснив, що поки невідомо чи буде необхідність його запроваджувати.

«З урахуванням заповненості ліжок у лікарнях, пандемічної ситуації, розгортання коронакризи ─ все має бути чітко обґрунтовано», ─ вважає урядовець.

Міністр наголошує, що лише після внесення відповідних проєктів закону у Верховну Раду треба буде приймати рішення на рівні бюджету.

При цьому, він зауважив, що необхідно розділяти питання ліквідності і питання наявності коштів в бюджеті на виконання цілей, які ініціює президент.

«Тобто законодавчо і технічно кошти ми можемо знайти. Питання, яке виникає і буде виникати, це питання ліквідності казначейського рахунку і можливості підкріпити відповідними податками або іншими джерелами фінансування цих видатків. От і все», ─ пояснив міністр.

Нагадаємо, 24 листопада президент Володимир Зеленський анонсував допомогу підприємцям в умовах карантинних обмежень. Зокрема йдеться про одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.