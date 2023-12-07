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Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Порошенко має бути почутий у Вашингтоні та інших столицях – резолюція IDU у столиці США
фото з відкритих джерел

Форум заохочує Україну до проведення демократичних реформ

Форум Міжнародного демократичного союзу (IDU) – впливової міжнародної організації за участі американських конгресменів – у своїй підсумковій резолюції, ухваленій у Вашингтоні, висловив всебічну підтримку Україні і закликав світових лідерів підтримувати нашу державу до перемоги над російською агресією.

У Міжнародному демократичному союзі також стурбовані через те, що влада відмовила Петру Порошенку взяти участь у Форумі IDU. 

В резолюції наголошують: голос експрезидента України має бути почутим і у Вашингтоні, і в інших світових столицях. 

Міжнародний демократичний союз (IDU) – це глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія).
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України фото 1

У своїй Резолюції Міжнародний демократичний союз, зокрема:

  • Визнає, що агресія Росії проти України становить пряму загрозу заснованому на правилах міжнародному порядку, принципам, викладеним у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і фундаментальним демократичним цінностям, які вона підтримує,
  • Рішуче вимагає негайного та повного виведення російських збройних сил і військового майна з суверенної території України в межах міжнародно визнаних кордонів без будь-яких попередніх умов або подальшої ескалації на місці,
  • Вимагає від Російської Федерації скасувати всі незаконні рішення про спробу анексії суверенних українських територій, зокрема Донецької, Херсонської, Луганської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим, які є явним і грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права;
  • Звертається до G7, Європейського Союзу, держав-членів НАТО та інших демократичних держав постійно підтримувати Україну політично, фінансово, економічно та військово, доки не буде досягнуто перемоги над Росією,
  • Закликає посилити військову допомогу Україні, визнаючи важливість постачання зброї та боєприпасів без обмежень щодо якості, асортименту та типу для прискорення вирішення конфлікту,
  • Закликає запровадити більш скоординовані міжнародні санкції проти Росії, щоб позбавити Росію її спроможності фінансувати агресійну війну проти України, включаючи обмежувальні заходи проти російських учасників ядерної енергетики, міжнародної торгівлі СПГ, нафтою та природним газом, а також проти компаній, які займаються у виробництві або постачанні зброї, товарів військового призначення, безпілотників, військових супутників,
  • Закликає G7, Європейський Союз, країни-члени НАТО та інші країни посилити режим дотримання санкцій і запровадити обмежувальні заходи проти компаній, відповідальних за обхід санкцій проти Росії та допомогу Росії для продовження її агресивної війни проти України,
  • Закликає Україну та Європейський Союз докласти всіх можливих зусиль для забезпечення якнайшвидшого початку передвступних переговорів,
  • Закликає держави-члени НАТО скористатися нагодою Вашингтонського саміту НАТО у 2024 році, щоб прокласти шлях до можливого членства України в НАТО як єдиної життєздатної та ефективної довгострокової гарантії безпеки для України та міцного та сталого миру в Європі континент,
  • Глибоко стурбований тим, що українська влада відмовила експрезиденту України, члену Почесної ради IDU Петру Порошенку та делегації депутатів від «Європейської солідарності» дозволити відвідати Вашингтон для участі у Форумі IDU. Голос таких лідерів, як президент Порошенко, повинен бути почутий чи у Вашингтоні, чи в будь-якій іншій столиці. Політична єдність, повага до демократичних цінностей і принципів є вирішальними для подолання нагальних екзистенційних викликів, що постають перед Україною,
  • Заохочує Україну до проведення демократичних реформ і підкреслює критичну важливість демократії, верховенства права та прав людини, визнаючи грізні виклики, пов’язані з повномасштабною війною. Забезпечення демократії та плюралізму, включаючи права опозиції в Україні, є життєво важливим для її успіху.

Нагадаємо, фонд Порошенка від початку повномасштабної агресії передав допомоги армії на суму 3,4 млрд грн. Разом з волонтерськими зборами ГО «Справа Громад» підтримка ЗСУ сягнула майже чотирьох мільярдів гривень. 

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Теги: Європейський союз Вашингтон президент Велика Британія санкції Німеччина

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