Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям

Термін перебування в країні для отримання права на соцдопомогу підвищать вдвічі

Влада Німеччини планує зменшити фінансову підтримку українських біженців. З початком наступного року допомога для них буде скорочена, пише DW.

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Повідомляється, що право на соціальну допомогу здобувачі притулку зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. До цього федеральний центр виплачуватиме кожному біженцю в Німеччині суму в розмірі 7 500 євро на рік.

Після закінчення 36 місяців, у разі проживання у гуртожитках, українці зможуть отримувати лише ті виплати, які їм «справді необхідні». Також вирішено видавати біженцям спеціальну картку для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки.

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До слова, Німеччина прихистила найбільше українців після повномасштабного вторгнення Росії до України – тимчасовий захист отримали понад 1,1 млн українців. Грошова допомога біженцям у країні становить 451-502 євро на місяць на кожного дорослого та від 318 до 402 євро на дитину.

Нагадаємо, українці, які шукають прихистку в країнах Європи та світу, отримують грошову допомогу, яка подекуди перевищує розмір середньої зарплати в Україні (16 тис. грн, або €414). Найбільшу грошову підтримку виплачує Бельгія.

Зауважимо, Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України, тож запланувала низку заходів, щоб зменшити кількість новоприбулих – країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям.