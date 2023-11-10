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Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
Біженцям обмежать доступ до готівки запровадженням спеціальної картки для оплати послуг
фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Термін перебування в країні для отримання права на соцдопомогу підвищать вдвічі

Влада Німеччини планує зменшити фінансову підтримку українських біженців. З початком наступного року допомога для них буде скорочена, пише DW.

Повідомляється, що право на соціальну допомогу здобувачі притулку зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора, як зараз. До цього федеральний центр виплачуватиме кожному біженцю в Німеччині суму в розмірі 7 500 євро на рік.

Після закінчення 36 місяців, у разі проживання у гуртожитках, українці зможуть отримувати лише ті виплати, які їм «справді необхідні». Також вирішено видавати біженцям спеціальну картку для оплати послуг, що обмежить їхній доступ до готівки. 

До слова, Німеччина прихистила найбільше українців після повномасштабного вторгнення Росії до України – тимчасовий захист отримали понад 1,1 млн українців. Грошова допомога біженцям у країні становить 451-502 євро на місяць на кожного дорослого та від 318 до 402 євро на дитину.

Нагадаємо, українці, які шукають прихистку в країнах Європи та світу, отримують грошову допомогу, яка подекуди перевищує розмір середньої зарплати в Україні (16 тис. грн, або €414). Найбільшу грошову підтримку виплачує Бельгія.

Зауважимо, Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України, тож запланувала низку заходів, щоб зменшити кількість новоприбулих – країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям.

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Теги: Німеччина українці соцвиплати біженці

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