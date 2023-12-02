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При укладанні Nord Stream 2 Росію цікавили координати субмарин НАТО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
При укладанні Nord Stream 2 Росію цікавили координати субмарин НАТО
Після початку повномасштабної війни німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу Nord Stream 2
фото з відкритих джерел

У Німеччині розслідують корупцію під час ліцензування «Північного потоку-2»

Під час будівництва газопроводу «Північний потік-2» Росія через німецькі структури, які займаються ліцензуванням, намагалася отримати за допомогою запитів до органів влади таємну інформацію про підводні човни НАТО в Балтійському морі. Про це у п'ятницю, 1 грудня, повідомило агентство dpa з посиланням на висновки парламентської слідчої комісії, створеної у земельному парламенті – ландтазі – землі Мекленбург-Передня Померанія, пише DW.

За словами депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Себастьяна Елерса, гірське управління німецького міста Штральзунд від імені компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 запитувало у Бундесверу координати зон занурень підводних човнів НАТО у Балтійському морі. Це управління було одним із органів, що займалися ліцензуванням, і 2018 року відповідало за дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу у прибережних водах Німеччини.

Судячи з інформації зі слухань комісії, російській стороні надали «дуже приблизні дані», пише dpa. Проте передача таких даних «поставила під загрозу безпеку ФРН та НАТО», прокоментував ці свідчення голова слідчої комісії Ганнес Дамм.

Процес ліцензування «Північного потоку-2» супроводжували корупційні скандали, звинувачення у порушеннях та лобіюванні інтересів Росії з боку німецьких чиновників.

На початку 2021 року у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія рішенням місцевого парламенту було засновано фонд «Захист клімату та екології». Його фактичною метою було сприяння будівництву газопроводу «Північний потік-2» всупереч загрозі санкцій США.

«Газпром» профінансував фонд на 20 млн євро. Керівництво фонду у зв'язку з цим звинуватили у хабарі. З травня 2022 року розслідуванням усіх обставин роботи фонду займається спеціальна парламентська комісія. Після початку повномасштабної війни Росії проти України німецька влада зупинила сертифікацію газопроводу.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на газопроводах стоять спецслужби США.

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».

Читайте також: Путінські потоки. Диверсія. Танкерна версія
Теги: росія Німеччина НАТО Північний потік-2

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