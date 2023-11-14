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Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
Ізраїльські банки будуть замушені відокремити активи клієнтів із російськими паспортами
фото: Flash90

Росіяни більше не зможуть ховати статки від санкцій у банках Ізраїлю навіть, якщо мають громадянство іншої країни

Ізраїль підготував нову неприємність для росіян, навіть якщо їхній власник має друге громадянство. Найбільший європейський депозитарій Euroclear, у якому заблоковано більшість російських активів, висунув банкам Ізраїлю «практично ультиматум» щодо громадян країни, які мають російський паспорт. Euroclear запропонував банкам сегрегувати цінні папери, які зберігаються на рахунках вихідців із Росії. Про це пише Moscow Times.

«Справді, зараз відбувається таке протистояння між Euroclear та ізраїльськими банками. Euroclear наполягає, що всі, хто має російський паспорт, – їх цінні папери мають бути сегреговані. Банки ж, у свою чергу, кажуть, що не треба це робити стосовно тих, хто не є податковим резидентом Росії та має паспорт Росії», – коментує новацію керуючий партнер ізраїльського адвокатського офісу «Коваленко та партнери» Олексій Коваленко.

Ізраїльські банки наполягають на тому, що наявності ізраїльського громадянства достатньо для того, щоб клієнти російського походження – незалежно від їхнього податкового резидентства – вільно володіли і розпоряджалися цінними паперами, що належать їм, і зберігаються в Euroclear.

Найгірший «сценарій» може полягати у тому, що якщо громадянин Ізраїлю, який навіть є податковим резидентом країни, має і російський паспорт, «його активи, що зберігаються в Euroclear, сегрегуються і переводяться на окремий рахунок, з якого папери не можна продати».

Це стандартний прийом: депозитарії не знають кінцевих власників паперів і щоб випадково не пропустити санкційного клієнта готові блокувати будь-які активи, які можуть мати відношення до Росії. Euroclear відкриває рахунки лише великим банкам та брокерам, а ті – кінцевим клієнтам у своїх депозитаріях. Він не бачить, хто укладає ту чи іншу угоду: він знає лише, клієнти яких професіоналів її вчинили.

Європейські депозитарії запитують у банків і брокерів інформацію про клієнтів-росіян і активи, що їм належать, або вимагають від них враховувати рахунки громадян країни-агресора окремо від інших. Для банків ненадання цих даних загрожує закриттям рахунків у Euroclear, а то й вторинними санкціями.

Так було після візитів чиновників Мінфіну США до Казахстану та ОАЕ. Казахстанська влада пообіцяла стежити за дотриманням санкцій, а Казахстанська фондова біржа (KASE) вимагає від своїх учасників сегрегувати активи російських клієнтів, щоб не допустити порушень європейських санкцій. Другий за розміром банк ОАЕ, Emirates NBD, також повідомив  російським клієнтам про сегрегацію їх інвестицій: переведення активів на окремі рахунки, на які зараховуватимуться всі виплати за цінними паперами, що їм належать. 

Вивести кошти з цих рахунків можуть лише резиденти ЄС, Європейської економічної зони чи Швейцарії. Швейцарський банк Julius Baer попереджав російських клієнтів, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з них – заморожені на вимогу Euroclear. Цей захід також не стосувався громадян країн ЄС та Швейцарії. Усі ці обмеження стосувалися саме росіян. Тепер же йдеться про ізраїльських клієнтів ізраїльських банків, які зберегли російські паспорти. 

До слова, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна, повідомляє Мінфін США. Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР. Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

Читайте також: Санкції в дії. Росіяни посилюють режим економії
Теги: гроші влада громадянство Ізраїль банк Європа росіяни росія санкції паспорт

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