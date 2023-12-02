Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією – СБУ

Серед планів ворога – залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн, стверджують у СБУ

Росія планувала використати зустріч Порошенка та Орбана в своїх ІПСО проти України

Служба безпеки та розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної інформаційно-психологічної операції (ІПСО) має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни.

Вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

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«Серед планів ворога – залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн», – стверджують у СБУ.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ, кажуть у відомстві.

«Цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України», – заявили в СБУ.

СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

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Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб, вважають у відомстві.

Нагадаємо, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Згодом стало відомо, що дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.