Форум «Відкритий діалог» обійшовся штабу Порошенка у понад 1,5 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На оренду Палацу спорту штаб президента витратив 300 тис. грн. Фото з форуму «Відкритий діалог»: прес-служба глави держави

Точна сума стане відомою 11 лютого, після того як команда президента отримає всі договори

Форум «Відкритий діалог», який відбувся в Києві 9 лютого, коштував штабу президента Петра Порошенка більш ніж 1,5 млн грн.

Про це повідомив уповноважений представник Порошенка у ЦВК Руслан Князевич, пише LB.ua.

Він зазначив, що точна сума стане відомою 11 лютого, після того як команда президента отримає всі договори.

За словами Князевича, на оренду Палацу спорту витратили 300 тис. грн.

«Ця ціна однакова для всіх, хто хоче орендувати це приміщення», – сказав він.

Окрім того, ще 1,2 млн грн пішло на організацію трансляції форуму телеканалами. У понеділок штаб розраховує отримати договори на транспортні витрати та технічне забезпечення, тоді буде відома загальна сума витрат.

«Ми перші і єдині, хто зареєстрував кандидата і того ж дня – довірену особу, розпорядника фонду, 7 лютого. А восьмого числа із самого ранку відкрили рахунок, до обіду його наповнили, а після обіду вже змогли проводити оплати», – розповів Князевич.

Нагадаємо, 9 лютого у Палаці спорту президент України Петро Порошенко презентував свою передвиборчу програму.

На форумі обговорювалася економіка, віра, мова та армія та вибори.