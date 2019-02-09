Порошенко: Для Путіна вибори-2019 - це генеральна битва за Україну



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Президент Петро Порошенко переконаний, що українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент

РФ маніакально намагається повернути назад Україну, - президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що українські вибори 2019 року - це для президента РФ Путіна, як генеральна битва за Україну, примарний шанс повернути її. Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог» у суботу в Києві.

«Для Путіна вибори 2019 року будуть, як генеральна битва за Україну, що він маніакально прагне повернути назад. Росія намагається втручатися у наші вибори так само, як у вибори в США, Франції, Німеччині, як у референдуми в Британії і Нідерландах. Тепер вони ці технології планують задіяти і в Україні», -зазначив Порошенко.

Президент переконаний в тому, що українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент.

Нагадаємо, сьогодні у Палаці спорту президент України Петро Порошенко презентує свою передвиборчу програму.

На форумі обговорюватимуться економіка, віра, мова та армія. Серед іншого ередбачений діалог з українцями щодо їхнього бачення майбутнього країни.