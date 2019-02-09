  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Порошенко: Для Путіна вибори-2019 - це генеральна битва за Україну

    • Розсилка
    Президент Петро Порошенко переконаний, що українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент - Порошенко: Для Путіна вибори-2019 - це генеральна битва за Україну
    Президент Петро Порошенко переконаний, що українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент

    РФ маніакально намагається повернути назад Україну, - президент

    Президент України Петро Порошенко заявив, що українські вибори 2019 року - це для президента РФ Путіна, як генеральна битва за Україну, примарний шанс повернути її. Про це він сказав під час виступу на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог» у суботу в Києві.

    «Для Путіна вибори 2019 року будуть, як генеральна битва за Україну, що він маніакально прагне повернути назад. Росія намагається втручатися у наші вибори так само, як у вибори в США, Франції, Німеччині, як у референдуми в Британії і Нідерландах. Тепер вони ці технології планують задіяти і в Україні», -зазначив Порошенко.

    Президент переконаний в тому, що українці більше не дозволять, щоб в офісі українського президента сидів російський агент.

    Нагадаємо, сьогодні у Палаці спорту президент України Петро Порошенко презентує свою передвиборчу програму.

    На форумі обговорюватимуться економіка, віра, мова та армія. Серед іншого ередбачений діалог з українцями щодо їхнього бачення майбутнього країни.

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія США економіка вибори армія мова українці технології президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ