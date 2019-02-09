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    Економіка та фінанси

    Монетизація субсидій: Порошенко розповів про розмір виплат

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    <p>Живі гроші отримають близько 4 млн сімей</p> <div></div> - Монетизація субсидій: Порошенко розповів про розмір виплат

    Живі гроші отримають близько 4 млн сімей

    Порошенко заявив, що розмір виплат складатиме в середньому 1,5 тис. грн.

    Українські сім’ї у березні отримають близько 1,5 тис грн в рамках монетизації субсидій. Про це заявив президент Петро Порошенко в Києві під час форуму «Відкритий діалог».

    «Близько 4 млн сімей домогосподарств, нарешті, вже за лютий місяць зможуть у березні отримати живі гроші. Ці виплати будуть становити в середньому 1,5 тис. гривень на кожне домогосподарство», - сказав він.

    Порошенко додав, до Україна не має купувати не тільки російський газ, а й іншого походження. За словами глави держави, Україні має вистачати газу власного видобутку.

    Нагадаємо, уряд зробив жорсткішими умови отримання субсидій.

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