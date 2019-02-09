Порошенко презентує свою передвиборчу програму трансляція



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Президент Петро Порошенко заявив, що лише повномасштабне членство в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність

Президент бере участь у Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог»

Президент України Петро Порошенко сьогодні презентує свою передвиборчу програму на Всеукраїнському формі«Відкритий діалог» в Києві.

Як зазначається, на форумі обговорюватимуться економіка, віра, мова та армія.

Зокрема, у своїй промові Порошенко наголосив, що економічна криза, викликана агресією РФ, вже позаду.

За словами голови держави, надію вселяє те, що найгірше вже точно позаду, що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку РФ, відступає, що відновлення економічного зростання відкриває можливості для відновлення рівня життя.

Порошенко також заявив, що тільки повномасштабне членство в ЄС і НАТО повністю гарантує державну незалежність України.

«Лише повномасштабне членство в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність, нашу національну безпеку. Але не тільки незалежність, не тільки безпеку, а свободу і добробут», - сказав президент.

Порошенко також наголосив, що гарантує продовження політики децентралізації: «Я твердо гарантую незмінність політики децентралізації. Її буде збережено і поглиблено».

Нагадаємо, сьогодні у Палаці Спорту проходить форум-діалог за участю президента України Петра Порошенка, де він презентує свою передвиборчу програму.

Серед іншого на форумі передбачений діалог з українцями щодо їхнього бачення майбутнього країни.