Фотографуйтеся у вбиральні. В Україні оголосили конкурс на найкращий туалет

В Україні вже третій рік поспіль проводять Всеукраїнський конкурс «Найкраща туалетна кімната BEST WC»

Переможець отримає сертифікат і наклейку «Краща туалетна кімната Best WC-2021»

Серед навчальних закладів в Україні проводять конкурс на найкращий туалет WC-2021. Про це свідчать відповідні документи та зазначають самі організатори.

Цей конкурс в Україні проводять третій рік поспіль. Як зазначають організатори, це єдиний подібний конкурс серед громадських закладів на найкращу туалетну кімнату.

«Best WC» – перша всеукраїнська система рейтингів оцінювання туалетних кімнат в громадських закладах України з можливістю залучення міжнародних незалежних еко-оцінювачів, мета якої стимулювати громадські заклади до підвищення рівня обслуговування відвідувачів та привернути увагу світової спільноти до сучасних послуг в українських закладах, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті конкурсу.

Переможець отримає сертифікат і наклейку «Краща туалетна кімната Best WC-2021», що, на думку організаторів, є показником високих якісного надання послуг, застосування сучасних технологій і 100% чистоти.

Організатори конкурсу кажуть, що волонтером конкурсу можна стати, якщо ти «знаєш, де розташовані чисті та оригінальні вбиральні» і «готовий показати їх усім». Для цього такі достойні уваги місця треба сфотографувати (не менше 5 фото!) та зняти їх на відео, тривалістю до 1,5 хв.