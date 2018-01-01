Франція хоче переглянути міграційне законодавство

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону

Французькому уряди представлено на розгляд законопроект про посилення покарання та зміну процедури набуття статусу біженця та надання притулку. Законопроект викликав критику окремих груп в парламенті, але в уряді його вважають «повністю збалансованим». Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону



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Мігрантка у Франції

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону

Французькому уряди представлено на розгляд законопроект про посилення покарання та зміну процедури набуття статусу біженця та надання притулку.

Законопроект викликав критику окремих груп в парламенті, але в уряді його вважають «повністю збалансованим».

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону та прискорює процедури депортації економічних мігрантів, а також скорочує терміни розгляду заявок на отримання притулку – з 11 до 6 місяців.

«Чому ми хочемо скоротити до шести місяців? Тому що для тих, кому буде надано притулок, краще мати змогу почати інтеграцію у французьке суспільство якомога раніше… А для тих, кого депортують, краще, бо за шість місяців не буде втрачено сімейні зв’язки, контакти з країною, і тому краще, щоб термін був коротшим», – заявив журналістам у Єлисейському палаці міністр внутрішніх справ Джарар Коломп, який представляв законопроект міністрам.

Також законопроект передбачає скорочення термінів на подання заявки після прибуття до Франції – зі 120 днів до 90. Також документ передбачає подвоєння терміну можливого затримання незареєстрованих мігрантів. Якщо законопроект затвердять, то цей термін становитиме 90 днів. Також буде скорочено вдвічі термін подання оскарження – він становитиме 15 днів.

Разом з тим, благодійні організації, які опікуються мігрантами, не мають такого позитивного сприйняття нового законопроекту, назвавши його «репресивним», оскільки зокрема скорочення термінів оскарження не дає майбутнім апелянтам часу на захист адвоката.

«Ми просимо його (законопроект – ред.) відкликати… Ми навіть не виступаємо за боротьбу за зміни в законопроекті, тому що філософія документу є занадто репресивною», – повідомили в одній з благодійних організацій, яка працює з мігрантами та шукачами притулку.

Як відомо, раніше Коломб заявляв про те, що Франція не в змозі прийняти всіх мігрантів, які подають заявки на отримання дозволу на проживання в країні, тому здійснюватиме їх відбір.

Джерело: Укрінформ