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    У Франції національний авіаперевізник оголосив страйк

    Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%
    Французький національний авіаперевізник Air France скасує у четвер 50% своїх дальніх рейсів з Парижа та близько 15% інших рейсів через страйк, у якому візьмуть участь екіпажи літаків та наземні працівники аеропортів. В авіакомпанії пасажирам надали інструкцію, як діяти у разі, якщо рейс підпадає під скасування. «Ми пропонуємо зміну рейсів
    • Сьогодні, 17:58
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    Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%

    Французький національний авіаперевізник Air France скасує у четвер 50% своїх дальніх рейсів з Парижа та близько 15% інших рейсів через страйк, у якому візьмуть участь екіпажи літаків та наземні працівники аеропортів.

    В авіакомпанії пасажирам надали інструкцію, як діяти у разі, якщо рейс підпадає під скасування.

    «Ми пропонуємо зміну рейсів без стягнення додаткової вартості, незалежно від вартості квитка. Якщо ваш рейс скасовується або затримується більш ніж на 5 годин і ви вирішите не подорожувати, то можете отримати відшкодування за квиток», - йдеться на сайті Air France.

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    До проведення страйку закликали майже всі профспілки Air France. Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%.

    Попри страйк в Air France планують забезпечити 75% від усього плану польотів, включаючи 50% тривалих перельотів з Парижа та 85% коротких перельотів.

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