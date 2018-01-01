У Франції національний авіаперевізник оголосив страйк

Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%

Французький національний авіаперевізник Air France скасує у четвер 50% своїх дальніх рейсів з Парижа та близько 15% інших рейсів через страйк, у якому візьмуть участь екіпажи літаків та наземні працівники аеропортів. В авіакомпанії пасажирам надали інструкцію, як діяти у разі, якщо рейс підпадає під скасування. «Ми пропонуємо зміну рейсів



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Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%

Французький національний авіаперевізник Air France скасує у четвер 50% своїх дальніх рейсів з Парижа та близько 15% інших рейсів через страйк, у якому візьмуть участь екіпажи літаків та наземні працівники аеропортів.

В авіакомпанії пасажирам надали інструкцію, як діяти у разі, якщо рейс підпадає під скасування.

«Ми пропонуємо зміну рейсів без стягнення додаткової вартості, незалежно від вартості квитка. Якщо ваш рейс скасовується або затримується більш ніж на 5 годин і ви вирішите не подорожувати, то можете отримати відшкодування за квиток», - йдеться на сайті Air France.

До проведення страйку закликали майже всі профспілки Air France. Учасники страйку вимагатимуть загального збільшення зарплати на 6%.

Попри страйк в Air France планують забезпечити 75% від усього плану польотів, включаючи 50% тривалих перельотів з Парижа та 85% коротких перельотів.