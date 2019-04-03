Франція перевищить ліміт на дефіцит бюджету в 2019 році



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Нормою для країн єврозони є дефіцит бюджету не більше 3% ВВП

Додаткові соціальні витрати у Франції збільшили дефіцит бюджету до 3,2% ВВП

Міністерство фінансів Франції в середу визнало, що показник дефіциту бюджету в 2019 році буде більшим, ніж гранично дозволений за правилами єврозони.

Про це повідомляє ресурс EU Observer.

Так, цього року відповідний показник буде складати 3,2% від ВВП.

Водночас нормою для країн єврозони є дефіцит бюджету не більше 3% ВВП. Причиною такого розвитку подій є рішення про збільшення соціальних витрат на 10 млрд євро. Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відповідне рішення в грудні 2018 року для того, щоб стабілізувати ситуацію на фоні протестів «Жовтих жилетів».

Нагадаємо, у Парижі суд засудив одного з лідерів протестного руху «жовтих жилетів» Еріка Друе до штрафу у розмірі 1500 євро за організацію демонстрацій, на проведення яких влада наклала заборону.

Раніше повідомлялося, що у Франції ув’язнили майже тисячу учасників протестів «жовтих жилетів».