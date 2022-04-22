Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки

Олаф Шольц заявив, що не може надати більше зброї Україні через турботу про країни Балтії та миролюбність попередників

Німеччина виправдала своє небажання надавати Україні важке озброєння піклуванням про НАТО

Німецька армія не може надати Україні важку зброю, зокрема танки, через своїх обов’язки перед партнерами про Північноатлантичному альянсу. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у інтерв’ю виданню Spiegel.

Шольц нагадав, що Німеччина повинна мати можливість захищати територію НАТО. «Це складний компроміс, на який ми постійно ідемо разом із нашими партнерами», – запевнив канцлер.

За словами голови федерального уряду Німеччини, загроза для Альянсу з боку Росії не зникла. «Ми чуємо це, зокрема, від наших балтійських партнерів, які просять нас збільшити присутність бундесверу (німецької армії – ред.) у регіоні», – пояснив Шольц. Тому, наголосив канцлер, Німеччина активно співпрацює із країнами східного флангу НАТО, зокрема, Литвою та Словаччиною.

«НАТО поставило нам за мету, що ми повинні протистояти агресії протягом 12 днів з нашими боєприпасами та нашим обладнанням», – розповів очільник німецького уряду, додавши, що у нинішні непрості часи він має зробити усе можливе, аби виконати це зобов’язання.

Іншу причину повільного і недостатнього постачання зброї для України Олаф Шольц знайшов у діяльності попередників. Відповідаючи на питання «Чому у США від підпису Джо Байдена до поставки зброї в Україну проходить 48 годин, а у Німеччини – 48 днів?», канцлер пояснив – у США значно більші військові запаси.

«Політика жорсткої економії в бундесвері у останні десятиліття залишила свій відбиток», – розкритикував діяльність попередніх урядів Шольц, заявивши, що Німеччина уже виправляє цю ситуацію.

Нагадаємо, учора, 21 квітня, видання Spiegel прогнозувало серйозні проблеми – аж до втрати посади – для Олафа Шольца, якщо він не погодиться на вимогу опозиційної політсили ХДС/ХСС про надання Україні важкого озброєння, зокрема, танків.