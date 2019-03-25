Франція заборонила польоти іранської авіакомпанії Mahan Air



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Mahan Air більше не зможуть літати в повітряному просторі Франції

Mahan Air звинувачують в перевезеннях військових і озброєння Ірану

Уряд Франції в понеділок заборонив іранському авіаперевізнику Mahan Air здійснювати польоти до та з французьких аеропортів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Цій авіакомпанії інкримінують здійснення перевезень військових і техніки в інтересах Тегерану до Сирії та інших країн Близького сходу.

ФРН прийняла подібне рішення щодо компанії Mahan Air в січні 2019 року. США наклали санкції на першого комерційного авіаперевізника Ірану іще в 2011 році за зв’язки із Корпусом стражів ісламської революції.

Париж вперше розглядав можливість скасування ліцензії для польотів іранського авіаперевізника іще більше двох років тому за президенства Франсуа Олланда. Офіційна заборона на діяльність в Франції для Mahan Air вступає в дію 1 квітня цього року.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про запровадження додаткових санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб в Ірані, пов'язаних з розробками ядерної програми.

Нагадаємо, Іран позиватиметься в міжнародні суди через американські санкції.

9 січня Рада ЄС розширила санкції проти Ірану. 24 січня стало відомо, що США ввели розширений список санкцій щодо Ірану.

Також США заблокували продаж російських літаків Superjet 100 до Ірану.

До слова, іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу. Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, пише The Wall Street Journal.

Зазначимо, що у лютому Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами.

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Крім того, раніше президент Ірану назвав Трампа ідіотом.