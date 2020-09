BBC вибачилася за публікацію мапи України без Криму

Редактори BBC видалили зображення мапи без Криму

Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC вибачилася за публікацію неточної карти України.

Некоректну карту було опубліковану в новині про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області, яка забрала життя 26 осіб.

При цьому мовець не уточнив, що неточність полягала у тому, що анексований Росією Крим не був позначений територією України. Крім того, була використана транслітерація назви Києва з російської – Kiev замість Kyiv.

«Попередня версія цієї історії містила мапу, що була неточною. Ми приносимо вибачення за помилку», – йдеться в доповненні до матеріалу.

Раніше на помилку звернуло увагу посольство України у Великій Британії.

«Важко повірити власним очам. Сподіваємося, це була звичайна помилка, яка буде виправлена в найкоротший час», – написали в дипломатичному представництві.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW