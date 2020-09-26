BBC вибачилася за публікацію мапи України без Криму



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BBC вибачилася за публікацію мапи України без Криму

Редактори BBC видалили зображення мапи без Криму

Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC вибачилася за публікацію неточної карти України.

Некоректну карту було опубліковану в новині про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області, яка забрала життя 26 осіб.

При цьому мовець не уточнив, що неточність полягала у тому, що анексований Росією Крим не був позначений територією України. Крім того, була використана транслітерація назви Києва з російської – Kiev замість Kyiv.

«Попередня версія цієї історії містила мапу, що була неточною. Ми приносимо вибачення за помилку», – йдеться в доповненні до матеріалу.

Раніше на помилку звернуло увагу посольство України у Великій Британії.

«Важко повірити власним очам. Сподіваємося, це була звичайна помилка, яка буде виправлена в найкоротший час», – написали в дипломатичному представництві.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020

Незабаром редактори BBC видалили зображення мапи без Криму.

Наприкінці новини з’явилося уточнення такого змісту: «Більш рання версія цієї історії містила неправильну карту. Перепрошуємо за помилку».

Схожі інциденти, коли видання публікують карту, де Крим позначений як частина Росії, стаються регулярно. Українські дипломати звертаються до видань із вимогою виправити помилку.