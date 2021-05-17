Французький Діснейленд виходить з карантину

Парк є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня 2020 року через карантинні обмеження

План уряду Франції дозволяє відкриття парків розваг з 9 червня

Тематичний парк Діснейленд у Парижі готується до відкриття з 17 червня після того, як зупинив свою роботу ще восени через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє адміністрація Діснейленду, пише видання Le Figaro.

«Ми раді оголосити, що паризький Діснейленд відкриє двері з 17 червня 2021 року разом з парками Діснейленду та студіями Волта Діснея, готелем Disney's Newport Bay Club та Disney Village. Відкриття супроводжуватиметься належними гігієнічними заходами», – йдеться у заяві адміністрації.

Згідно з нею, заходи з охорони здоров'я і безпеки будуть реалізовані на території всього об'єкта: у чергах, магазинах, готелях, ресторанах та інших місцях. Вони також будуть посилені в транспортних засобах атракціонів. Деякі шоу, вистави або заходи не будуть проходити або можуть бути змінені при відкритті в залежності від рішень влади та органів охорони здоров'я Франції.

Парк розташований у Марн-ла-Валле. Він є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня через карантинні обмеження. У паризькому Діснейленді працює близько 17 тисяч осіб. План уряду Франції дозволяє відкриття парків розваг з 9 червня.