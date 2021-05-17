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    Французький Діснейленд виходить з карантину

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    Парк є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня 2020 року через карантинні обмеження&nbsp; - Французький Діснейленд виходить з карантину
    Парк є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня 2020 року через карантинні обмеження 
    Фото aris-life.info

    План уряду Франції дозволяє відкриття парків розваг з 9 червня

    Тематичний парк Діснейленд у Парижі готується до відкриття з 17 червня після того, як зупинив свою роботу ще восени через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє адміністрація Діснейленду, пише видання Le Figaro.

    «Ми раді оголосити, що паризький Діснейленд відкриє двері з 17 червня 2021 року разом з парками Діснейленду та студіями Волта Діснея, готелем Disney's Newport Bay Club та Disney Village. Відкриття супроводжуватиметься належними гігієнічними заходами», – йдеться у заяві адміністрації.

    Згідно з нею, заходи з охорони здоров'я і безпеки будуть реалізовані на території всього об'єкта: у чергах, магазинах, готелях, ресторанах та інших місцях. Вони також будуть посилені в транспортних засобах атракціонів. Деякі шоу, вистави або заходи не будуть проходити або можуть бути змінені при відкритті в залежності від рішень влади та органів охорони здоров'я Франції.

    Парк розташований у Марн-ла-Валле. Він є одним із найвідвідуваніших місць Франції та був зачинений з 30 жовтня через карантинні обмеження. У паризькому Діснейленді працює близько 17 тисяч осіб. План уряду Франції дозволяє відкриття парків розваг з 9 червня.

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    Теги: відпочинок Франція парк
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    Французький Діснейленд виходить з карантину