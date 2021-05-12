Відвідування парку динозаврів у Гідропарку встановлює рекорди (фото)

Менш як за десять днів роботи парку його відвідало 40 тис. людей

Від початку роботи парку динозаврів, який розташовано у столичному Гідропарку, виставку відвідало майже 40 тисяч киян та гостей столиці. Про це повідомив 11 травня в.о. директора КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» Олександр Нечас.

За його словами, така кількість гостей парку вказує на позитивну тенденцію розвитку парку культури та відпочинку «Гідропарк».

«Я впевнений, що сучасний парк динозаврів стане справжньою візитівкою нашого міста. На цьому ми зупинятися не будемо, бо в наших планах спільно з міською владою облаштувати всю територію Гідропарку», – зазначив Олександр Нечас.

Нагадаємо, що 2 травня, у Києві, на території Гідропарку було відкрито найбільший парк динозаврів в Україні, у якому розміщено близько 50 роботизованих фігур динозаврів реальних розмірів.

У другій черзі парку очікується відкриття фігур комах-велетнів.

Парк працює щоденно, з 10:00 до 21:00.