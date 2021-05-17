Українці у червні матимуть додаткові вихідні: календар свят

У червні українці отримають лише 20 робочих днів

Цьогоріч у червні українців чекають додаткові вихідні, а також низка важливих і цікавих свят. Зокрема, Трійця, День Конституції, День захисту дітей і День молоді.

Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 – робочих і 10 – вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.

Вихідними днями в Україні будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня.

Всі свята червня 2021

1 червня - День захисту дітей

4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.

5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища.

6 червня - День журналіста; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.

8 червня - Всесвітній день океанів.

9 червня - Міжнародний день друзів.

12 червня - День працівників фондового ринку.

13 червня - День працівників легкої промисловості.

14 червня - Всесвітній день донора.

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

18 червня - День дільничного інспектора поліції.

20 Червня - День медичного працівника.

20 Червня - Трійця; Всесвітній день біженців.

22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня - День державної служби ООН; День державної служби України.

25 червня - День митної служби України.

26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

27 червня - День молоді.

28 червня - День Конституції України.

До слова, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуло чинності з 15 травня.

Тим часом, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив 5 травня, що країна впроваджує нові карантинні обмеження на найближчі два тижні, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу. Нові обмеження діятимуть по 21 травня. Після цього відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом у Єгипті.