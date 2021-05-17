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    Українці у червні матимуть додаткові вихідні: календар свят

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    Вихідними днями в Україні будуть 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28&nbsp;червня - Українці у червні матимуть додаткові вихідні: календар свят
    Вихідними днями в Україні будуть 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня
    Фото з відкритих джерел

    У червні українці отримають лише 20 робочих днів

    Цьогоріч у червні українців чекають додаткові вихідні, а також низка важливих і цікавих свят. Зокрема, Трійця, День Конституції, День захисту дітей і День молоді.

    Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 – робочих і 10 – вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.

    Вихідними днями в Україні будуть такі числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 червня.

    Всі свята червня 2021

    • 1 червня - День захисту дітей
    • 4 червня - Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії; День господарських судів.
    • 5 червня - Всесвітній день навколишнього середовища.
    • 6 червня - День журналіста; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості.
    • 8 червня - Всесвітній день океанів.
    • 9 червня - Міжнародний день друзів.
    • 12 червня - День працівників фондового ринку.
    • 13 червня - День працівників легкої промисловості.
    • 14 червня - Всесвітній день донора.
    • 17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.
    • 18 червня - День дільничного інспектора поліції.
    • 20 Червня - День медичного працівника.
    • 20 Червня - Трійця; Всесвітній день біженців.
    • 22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
    • 23 червня - День державної служби ООН; День державної служби України.
    • 25 червня - День митної служби України.
    • 26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.
    • 27 червня - День молоді.
    • 28 червня - День Конституції України.

    До слова, українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуло чинності з 15 травня.

    Тим часом, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив 5 травня, що країна впроваджує нові карантинні обмеження на найближчі два тижні, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу. Нові обмеження діятимуть по 21 травня. Після цього відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом у Єгипті.

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    Теги: вихідні свята відпочинок українці Трійця літо
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