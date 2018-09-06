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    Фраза «Слава Україні!» на футболках збірної з футболу стане символом перемоги - Порошенко

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    На футболках національної збірної з'явився напис &laquo;Слава Україні!&raquo; - Фраза «Слава Україні!» на футболках збірної з футболу стане символом перемоги - Порошенко
    На футболках національної збірної з'явився напис «Слава Україні!»

    Сьогодні збірна України з футболу вперше грає у новій формі з написом «Слава Україні!»

    Президент Петро Порошенко вважає, що напис «Слава Україні!» на футболках національної збірної з футболу стане символом перемоги.

    Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Сьогодні збірна України з футболу вперше грає у новій формі з написом «Слава Україні!». Впевнений, слідом за нашими військовими, для яких «Слава Україні!» має стати офіційним привітанням, для збірної ця наповнена духом єдності фраза стане символом перемоги», - зазначив президент.

    Як відомо, українська збірна презентувала новий дизайн форми.

    Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.

    Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».

    Як відомо, у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної з футболу.

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