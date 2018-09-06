Фраза «Слава Україні!» на футболках збірної з футболу стане символом перемоги - Порошенко
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Сьогодні збірна України з футболу вперше грає у новій формі з написом «Слава Україні!»
Президент Петро Порошенко вважає, що напис «Слава Україні!» на футболках національної збірної з футболу стане символом перемоги.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.
«Сьогодні збірна України з футболу вперше грає у новій формі з написом «Слава Україні!». Впевнений, слідом за нашими військовими, для яких «Слава Україні!» має стати офіційним привітанням, для збірної ця наповнена духом єдності фраза стане символом перемоги», - зазначив президент.
Сьогодні Збірна України з футболу вперше грає у новій формі з написом «Слава Україні!».— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 сентября 2018 г.
Впевнений, слідом за нашими військовими, для яких «Слава Україні!» має стати офіційним привітанням, для збірної ця наповнена духом єдності фраза стане символом перемоги.
Бажаю вдалої гри! pic.twitter.com/F3VYUgyapy
Як відомо, українська збірна презентувала новий дизайн форми.
Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.
Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».
Як відомо, у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної з футболу.