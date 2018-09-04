Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)
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У команди відтепер з'явився резервний комплект білого кольору
У вівторок, 4 вересня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбулася презентація нової форми збірної України з футболу.
Виконана вона у звичних кольорах, повідомляє кореспондент «Главкома».
Основною буде повністю жовта форма, а запасною, як і зазвичай, вважатиметься синя.
Окрім того, зауважимо, що у збірної України з’явився резервний комплект форми – повністю білого кольору.
У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
До них приєдналися воротарі Андрій Лунін та Андрій П'ятов. Форма голкіперів має червоний і чорний зі вставками жовтого кольори.
У якомусь з цих комплектів національна збірна України зіграє у четвер, 6 вересня, у стартовому матчі Ліги націй УЄФА проти Чехії.
Нагадаємо, що Олександр Шовковський буде помічником Андрія Шевченка у національній збірній.