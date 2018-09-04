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    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)

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    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)

    У команди відтепер з'явився резервний комплект білого кольору

    У вівторок, 4 вересня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбулася презентація нової форми збірної України з футболу.

    Виконана вона у звичних кольорах, повідомляє кореспондент «Главкома».

    Основною буде повністю жовта форма, а запасною, як і зазвичай, вважатиметься синя.

    Окрім того, зауважимо, що у збірної України з’явився резервний комплект форми – повністю білого кольору.

    У презентації взяли участь футболісти національної команди Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

    До них приєдналися воротарі Андрій Лунін та Андрій П'ятов. Форма голкіперів має червоний і чорний зі вставками жовтого кольори.

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    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)
    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)
    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)
    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)
    Збірна України з футболу отримала нову форму (фото)

    У якомусь з цих комплектів національна збірна України зіграє у четвер, 6 вересня, у стартовому матчі Ліги націй УЄФА проти Чехії.

    Нагадаємо, що Олександр Шовковський буде помічником Андрія Шевченка у національній збірній.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Ліга націй
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