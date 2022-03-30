ФСБ знову спіймало «українських неонацистів», невідомих в Україні

Псевдоукраїнське неонацистське об’єднання «М.К.У.», яке не має ніякого відношення до України, знову з’явилося на сторінках російських ЗМІ

Федеральна служба безпеки Росії знову почала боротьбу проти «українських неонацистів». Про це пише Telegram-канал кремлівського РІА «Новості».

За інформацією видання, ФСБ затримала членів організації «М.К.У.» (розшифровується як «Маніяки. Культ убивць» – ред.) аж у 23 регіонах Росії.

Усього було нібито затримано 60 осіб, які мають відношення до цієї організації, про яку ніхто нічого не знає в Україні, але російські силові структури стверджують, що вона нібито була створена саме українськими спецслужбами.

У затриманих, за словами представників ФСБ, знайшли мисливську зброю без ліцензії, самостріли, холодну зброю та відео акцій «прямої дії».

Нагадаємо, що інформація про «українську неонацистську організацію «М.К.У.» уперше з’явилася на сторінках російських ЗМІ на початку 2021 року. В Україні ця організація є невідомою, жодних представників «М.К.У.» на території нашої країни не було помічено.

Федеральна служба безпеки Росії протягом минулого року чотири рази затримувала так званих «учасників української радикальної спільноти». Востаннє це сталося у середині грудня 2021-го, тоді ФСБшники заявили, що затримали 106 осіб у 37 регіонах Росії.

Росіяни заявляли тоді, що українські спецслужби нібито керують «М.К.У.» через такого собі «Єгора Краснова з Дніпра», який в Україні був обвинувачений у кількох нападах на людей, зокрема, у злочинах із расистським підґрунтям. Але в націоналістичних чи навіть неонацистських колах України Краснов ніколи не фігурував як учасник чи прихильник.

Серед затриманих раніше «українських неонацистів із «М.К.У.», як виявили журналісти, є взагалі колишні прихильники руху «Російський корпус». Це рух пропагує збереження «російських та слов'янських традицій, перевагу білої раси», та відновлення Російської імперії.

Уся діяльність «М.К.У.», в якій не було помічено українського сліду, відбувається на території Росії.