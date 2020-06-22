Смертельне ДТП з актором Єфремовим. У справі з'явився «український слід»



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Російського актора Єфремова визнали осудним на експертизі після смертельного ДТП

Михайло Єфремов сів п'яним за кермо, щоб виручити друга з України

Відомий російський актор Михайло Єфремов сів п'яним за кермо, щоб виручити друга.

Про це в інтерв'ю «Собєсєдніку» розповів його адвокат Ельман Пашаєв.

За словами захисника, актор випив на честь православного свята, а в той же день «йому з України подзвонив друг, відомий чоловік, який повідомив, що його мати і дружина потрапили до лікарні і перебувають у важкому стані».

Артиста нібито попросили з'їздити в лікарню і допомогти по можливості, оскільки сам приятель не міг приїхати через закриті кордони.

«Михайло випив, але сів за кермо, щоб виручити друга. Запевняю вас, це дуже сумлінна людина, він не буде якось викручуватися, щось придумувати, щоб уникнути покарання», - стверджує Пашаєв.

20 червня Єфремова визнали осудним. Актора оглянули психолог, психіатр і невролог. Він чемно відповідав на всі запитання фахівців. Зокрема, артист розповів, що перебував у депресивному стані, мав наркотичну та алкогольну залежність, а також розповів про регулярні загули. Медики не стали відправляти актора в стаціонар, а відразу видали висновок.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.

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