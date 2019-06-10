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    Гаїті сколихнули антиурядові протести, є загиблі

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    <p>Один поліцейський був поранений кинутим у нього каменем</p> - Гаїті сколихнули антиурядові протести, є загиблі

    Один поліцейський був поранений кинутим у нього каменем

    Фото: Reuters

    Тисячі жителів Гаїті вийшли вимагати відставки президента Жовенеля Моїза у Порт-о-Пренсі та інших містах країни

    У ході заворушень під час антиурядових протестів на Гаїті загинули дві людини та ще четверо отримали поранення.

    Про це повідомляє АР.

    Як розповів прес-секретар поліції Майкл-Анж Жюнес, один поліцейський був поранений кинутим у нього каменем.

    Крім того, повідомляється про арешт 12 осіб.

    У неділю тисячі жителів Гаїті вийшли вимагати відставки президента Жовенеля Моїза у Порт-о-Пренсі та інших містах країни - в Жакмель, Кап-Аїтьєн, Сен-Марк і Гонаїв. Протестувальники палили шини, кидали каміння, перекривали дороги.

    Поліція встановила барикади біля президентського палацу і застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися пробитися в резиденцію глави республіки.

    Крім відставки Жовенеля Моїза, протестувальники вимагали продовження розслідування долі коштів, отриманих у результаті субсидованих поставок нафти з Венесуели у рамках програми Petrocaribe. Економічна криза у Венесуелі призвела до різкого скорочення поставок нафти, що ускладнило виробництво електроенергії на Гаїті. Чимало гаїтян тепер отримують електрику всього кілька годин на день.

    Нагадаємо, Центральний банк Венесуели оприлюднив доповідь, де вперше за три роки повідомив, що інфляція перевищила 130 000%. У доповіді банку зазначається, що з 2013 по 2018 рік економіка Венесуели, 96% якої займає нафтовий сектор, скоротилася на 47,6%. 

    Джерело: Укрінформ

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