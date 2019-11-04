На Банковій проходить акція «Рік без Каті» (фото)



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На Банковій ввечері 4 листопада проходить акція «Рік без Каті» Фото: Главком

Акції з вимогою справедливого розслідування вбивства Гандзюк відбудуться у 40 містах України і світу

У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк 4 листопада у Києві біля Офісу президента на вул. Банковій проходить акція «Рік без Каті» з вимогою справедливого розслідування вбивства Гандзюк.

На акцію прийшли сотні людей.

Акція на Банковій, 4 листопада

Акції «Рік без Каті» відбудуться у 40 містах України і світу.

Як відомо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк запросив президента Володимира Зеленського на акцію «Рік без Каті», на якій активісти вимагатимуть справедливості у розслідуванні її вбивства.

Напередодні батько оприлюднив останнє фото Катерини Гандзюк.

До слова, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у зв’язку із роковинами смерті Гандзюк заявив, що США вимагають здійснення правосуддя для Катерини, і працюватимуть заради того, щоб Україна стала країною, заради якої Гандзюк пожертвувала життям.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.