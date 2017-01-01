  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Генерал КНР, проти якого велося розслідування щодо корупції, здійснив суїцид

    Самогубство сталося 23 листопада, однак про нього стало відомо лише сьогодні
    Колишній керівник політичного департаменту Центральної військової комісії генерал Чжан Ян скоїв суїцид.  Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post [READ_MORE] Даний випадок стався іще 23 листопада, коли 66 річного колишнього військового знайшли вдома в Пекіні повішеним. Новину про його смерть відразу
    • Сьогодні, 11:06
    • Розсилка
    Чжан Ян
    Чжан Ян

    Самогубство сталося 23 листопада, однак про нього стало відомо лише сьогодні

    Колишній керівник політичного департаменту Центральної військової комісії генерал Чжан Ян скоїв суїцид. 

    Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post

    Читайте також

    Даний випадок стався іще 23 листопада, коли 66 річного колишнього військового знайшли вдома в Пекіні повішеним. Новину про його смерть відразу передали керівникам всіх п’яти воєнних округів Народно-визвольної армії КНР (НВАК). Однак ЗМІ дізналися про цей інцидент лише сьогодні.

    Генерал Чжан Ян перебував під слідством через серйозні дисциплінарні порушення, під якими за звичай розуміють корупцію.

    Перш за все мова йде про значну нерухомість, яка має невідоме походження. Видання НВАК PLA Daily на фоні публікації новини про суїцид колишнього військового розкритикувала такий ганебний спосіб, яким Чжан Ян пішов із життя. 

    Читайте також
    Китай смерть розслідування самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ