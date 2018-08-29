Генпрокуратура звітувала про результати розслідування Іловайської трагедії



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Сили вторгнення в Україну Збройних сил РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК

Головна військова прокуратура продовжує розслідування за фактом ведення РФ агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«В указаному провадженні, окрім іншого, досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події... Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено», - йдеться у повідомленні.

Водночас, підкреслили у ГПУ, кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні буде прийнято після забезпечення виконання вимог ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України щодо повного та неупередженого розслідування (завершення всебічних допитів кожного українського військовослужбовця з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами ЗС РФ воєнних злочинів – віроломного вбивства українських військових під час їх виходу з оточення, ненадання медичної допомоги пораненим і залишення їх у безпорадному стані, розстрілів полонених, жорстокого поводження з ними тощо), а також притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Зібраними доказами та експертизами встановлено, що з травня по липень 2014 року силами АТО проведено ряд успішних операцій зі звільнення населених пунктів Донецької і Луганської областей від терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

11 серпня 2014 року керівництвом АТО видано наказ, на виконання якого командуванням сектору «Б» розроблено замисел, одним із завдань якого було блокування силами Збройних сил України та зачищення міста Іловайськ від незаконних збройних формувань. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів.

«Відповідно до вказаних наказу та замислу, які були цілком обгрунтовані, передбачалось взяття міста Іловайськ разом із контролем північних околиць міста Макіївка, що мало привести до встановлення контролю над шляхами постачання та у подальшому дозволяло оточити і звільнити місто Донецьк від терористів», - розповіли у Генпрокуратурі.

Водночас, як наголосили у відомстві, у третій декаді серпня 2014 року керівництвом Збройних сил РФ організовано пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗС України з території Росії. Наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення Збройних сил РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 ПТРК.

Згідно з отриманими слідством даними Служби безпеки України, розвідувальних органів та Об’єднаного штабу АТО критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами Збройних сил РФ та представників терористичних організацій «ДНР», «ЛНР» становило: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; «Гради» - 1 до 24.

«Унаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних сил РФ та їх маршу в напрямку міста Іловайськ батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору "Б" потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил ворога», - йдеться у повідомленні ГПУ.

Слідством підтверджено, що упродовж 26-28.08.2014 лише між керівником АТО Віктором Муженком і заступником начальника ГШ ЗС РФ Миколою Богдановським відбулося 12 телефонних розмов, за результатами яких російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення у не бойовому порядку за узгодженими маршрутами.

Додатковою гарантією безпечного виходу мали стати три захоплені у полон російські десантники, щодо яких була домовленість передати їх представникам Збройних сил РФ після виходу з оточення.

Водночас слідством достеменно установлено, що у ході перемовин представники Збройних сил РФ умисно затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО.

«29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу Збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками. За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн.», - зазначили в ГПУ.

Відповідно до результатів слідства та висновків судових експертиз установлені такі ключові фактори, на тлі яких відбулося вторгнення підрозділів ЗС РФ та подальша російська окупація окремих районів Донецької і Луганської областей: по-перше, низький рівень боєготовності та боєздатності ЗСУ, по-друге, численні факти дезертирства, самовільного залишення місць несення військової служби та невиконання наказів начальників серед особового складу в українській армії у той період; окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій, які не перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням тяжких наслідків – загибелі українських військових та втрати озброєння і військової техніки.

Згідно з висновками експертів настання тяжких наслідків у вигляді загибелі українських військовослужбовців та втрати озброєння і військової техніки у районі м. Іловайськ Донецької області перебуває у безпосередньому причинно-наслідковому зв’язку з діяннями ЗС РФ, якими 23-24 вересня 2014 року здійснено віроломне вторгнення на територію Донецької області та віроломне вбивство українських воїнів, наголосили в ГПУ.

Як відомо, сьогодні, 29 серпня, – четверта річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області.

У Києві вшановують пам'ять загиблих у боях під містом Іловайськ Донецької області у 2014 році.

Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.

Нашим військовим навіть удалося прорватися в центр міста й підняти синьо-жовтий прапор. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Розслідування причин трагедії досі триває.

Раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.