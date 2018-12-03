Генпрокурор: всі замовники і організатори вбивства Гандзюк встановлені



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4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після нападу

Найближчим часом Генпрокуратура обіцяє оголосити ще ряд підозр у справі Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства громадської активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Про це генпрокурор заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

«В цьому процесі вже оголошено про підозру помічника одного з народних депутатів і думаю, що найближчим часом ми оголосимо ще ряд підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації і виконанню цього злочину», - сказав він.

Генпрокурор додав, що є «кілька десятків версій цього злочину, але слідство сходиться на тому, що знайдено основну версію».

«І ми бачимо мотив - це активність Гандзюк проти однієї з великих корупційних схем місцевої влади. І всі, хто замовив це вбивство, хто його організовував, нами встановлені», - заявив Луценко.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство. Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що очікує від заарештованих організаторів нападу на Гандзюк відомостей щодо його замовників.

Нардеп Антон Геращенко заявив, що організатору вбивства Гандзюк «світить» довічне, якщо він не здасть замовника.

Глава Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозапис із свідченнями і слідчим експериментом у справі про напад на Гандзюк.

Джерело: Інтерфакс-Україна