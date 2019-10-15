Генсек НАТО відвідає Україну наприкінці жовтня



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Єнс Столтенберг Фото: AFP

Північноатлантична рада НАТО на чолі зі Столтенбергом перебуватиме в Україні 30-31 жовтня

Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу Єнса Столтенберга відвідає Україну 30-31 жовтня.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба на брифінгу.

Повідомляється, що в рамках візиту представники Альянсу побувають в Одесі і Києві. За словами Кулеби, майбутній візит Північноатлантичної ради буде «унікальним».

«Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації в Чорному морі», - зазначив він.

У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.

Після цього представники делегації вирушать до Києва, де зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, з головою Верховної ради, з прем'єр-міністром.

Також генсек НАТО відвідає парламент. Завершиться візит засіданням комісії щодо євроінтеграції України, де будуть скоординовані кроки подальшої євроатлантичної інтеграції.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив реформи здійснені за час президентства Петра Порошенка для членства України в Альянсі.

Нагадаємо, на Парламентській асамблеї НАТО ухвалили доповідь щодо України, у якій Канада зробила ґрунтовний аналіз подій на Донбасі, реформ та ситуації зі свободою слова.