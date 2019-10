Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії

З'явилися повідомлення про входження турецьких військ у Сирію

Турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії в сирійській провінції Хасеке ввечері в понеділок, 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Інформації про жертв та постраждалих поки не надходило.

Туреччина завдала удару по позиціях Сирійських демократичних сил курдської міліції, яка об'єдналася з силами США проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Турецька авіація протягом дня здійснювала інтенсивні польоти над прикордонною місцевістю і лише ввечері атакувала штаб курдів.

#BREAKING - #Turkish forces enter #Syria via Jarablus crossing, moving towards #Manbij. Large scale operation is expected across the entire border area against #Kurdish #YPG forces. pic.twitter.com/BtTIaIzERv