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    У світі

    Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії

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    Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії

    З'явилися повідомлення про входження турецьких військ у Сирію

    Турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії в сирійській провінції Хасеке ввечері в понеділок, 7 жовтня.

    Про це повідомляє The Times of Israel.

    Інформації про жертв та постраждалих поки не надходило.

    Туреччина завдала удару по позиціях Сирійських демократичних сил курдської міліції, яка об'єдналася з силами США проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

    Турецька авіація протягом дня здійснювала інтенсивні польоти над прикордонною місцевістю і лише ввечері атакувала штаб курдів.

    Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

    Також ЗМІ повідомляють про те, що турецькі війська входять в Сирію через контрольно-пропускний пункт Джараблус, рухаючись в бік Манбіджа.

    Нагадаємо, США відмовилися підтримувати або брати участь у турецькій військовій операції на півночі Сирії, заявивши, що Туреччина тепер нестиме відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ у районі, захопленому США за останні два роки після розгрому територіального «халіфатум.

    Туреччина ІДІЛ Сирія авіація Ісламська держава
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