Генсек ООН не планує евакуацію з України своїх працівників

В ООН кажуть, що не видавали розпоряджень про евакуацію своїх співробітників з України

В Організації Об’єднаних Націй не видавали жодних розпоряджень щодо евакуації її співробітників з України.

Рро це повідомив речник Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу, передає Укрінформ.

На запитання журналістки АР, чи не збирається секретаріат ООН наслідувати приклад Державного департаменту США про відкривання частини свої співробітників з України у зв’язку з загрозою російського вторгнення, Дюжаррік сказав: «Наш персонал продовжує перебувати в Україні, і немає жодних змін у нашій позиції».

Раніше він зазначав, що Генсек ООН Антоніу Гутерреш наголошує на необхідності дипломатичного розв’язання кризи між Росією та Україною і що будь-яке порушення кордонів суверенної держави суперечить міжнародному праву.

До слова, глава канадського МЗС Мелані Жолі звернулася до громадян своєї країни та закликала усіх канадців в Україні негайно залишити країну.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.