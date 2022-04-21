  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Генштаб оновив втрати російської армії

    графіка
    Генштаб оновив втрати російської армії
    фото: ЗСУ

    Окупаннти втратили в Україні понад 800 танків

    Станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

    Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

    • особового складу ‒ близько 21000,
    • танків ‒ 829 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
    • артилерійських систем – 393 од,
    • РСЗВ ‒ 136 од,
    • засоби ППО ‒ 67 од,
    • літаків – 172 од,
    • гелікоптерів – 151 од,
    • автомобільної техніки ‒ 1508 од,
    • кораблі /катери ‒ 8 од,
    • цистерн з ПММ ‒ 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 166.
    • Спеціальна техніка ‒ 27.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

    .jpg_270

    Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.

    Теги: росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генштаб оновив втрати російської армії