Генштаб оновив втрати російської армії

Генштаб оновив втрати російської арміїграфіка
фото: ЗСУ
Окупаннти втратили в Україні понад 800 танків
Станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 21000,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ ‒ 136 од,
- засоби ППО ‒ 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки ‒ 1508 од,
- кораблі /катери ‒ 8 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 166.
- Спеціальна техніка ‒ 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.