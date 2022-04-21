Генштаб оновив втрати російської армії

Окупаннти втратили в Україні понад 800 танків

Станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 21000,

танків ‒ 829 од,

бойових броньованих машин ‒ 2118 од,

артилерійських систем – 393 од,

РСЗВ ‒ 136 од,

засоби ППО ‒ 67 од,

літаків – 172 од,

гелікоптерів – 151 од,

автомобільної техніки ‒ 1508 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 166.

Спеціальна техніка ‒ 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Триває 57-ма доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Також на Слобожанському напрямку окупанти нарощують системи технічного забезпечення.