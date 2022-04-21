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    Скільки окупантів на території України: Арестович назвав цифру

    Українські військові&nbsp;знищили вже 815 ворожих танків - Скільки окупантів на території України: Арестович назвав цифру
    Українські військові знищили вже 815 ворожих танків
    фото з відкритих джерел

    Наші бійці ліквідували майже 21 тисячу російських військових

    На цей час в Україні перебуває близько 90 тисяч російських військових. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у бесіді з Марком Фейгіним.

    «Близько 90 тисяч зараз на території України й десь 22 тисячі по кордонах радісно ховаються у кущах та пишуть рапорти мамкам і таткам: «Не хочемо воювати, нам не хочеться, тут дуже страшно, можна я поїду звідси», – заявив Арестович.

    За даними Генштабу, в Україні ліквідовано майже 21 тисячу окупантів. Крім того, наші захисники знищили 815 танків, 2087 бойових броньованих машин, 391 артилерійську систему, 171 літак, 67 засобів ППО тощо.

    Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, що розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.

    Нагадаємо, раніше Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.

    Також радник очільника ОП заявляв, що зараз росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями. За його словами, противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Скільки окупантів на території України: Арестович назвав цифру