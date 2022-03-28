Генштаб ЗСУ підбив підсумки 32-го дня війни РФ проти України

Основною метою російських загарбників залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

Російські окупанти відмовилися від наступальних дій в районі міста Суми, при цьому вони намагаються провести перегрупування та відвести підрозділи на інші напрямки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

«На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію російської федерації», – йдеться у зведенні.

Водночас окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

У Генштабі інформують, що з метою продовження ведення повномасштабної збройної агресії проти України агресор продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту та Західного військового округу. Водночас відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території російської федерації.

На Волинському напрямку залишається високою імовірність залучення збройних сил республіки білорусь до агресії проти України. Триває ведення повітряної розвідки на напрямках Ковель, Вараш, Сарни. При цьому фіксується підвезення до району населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК «Искандер-М».

За даними Генштабу, на Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Російські війська продовжують перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат під час наступальних дій, зазвичай відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Зокрема, відзначається виведення з території Київської області на територію білорусі до 2-х БТГр зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Водночас загарбники продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою завдання втрат та виснаження особового складу.

На Сіверському напрямку загарбники наступальних дій не проводили, зосередивши зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів.

Основні зусилля противника на Донецькому напрямку були зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні Маріуполя. Успіху агресор не має.

Окупанти здійснювали артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

«Основною метою російських загарбників залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей», – наголосили у Генштабі.

На Таврійському напрямку підрозділи Росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

На Південнобузькому напрямку положення та дії противника залишалися без суттєвих змін.

Наголошується, що Збройні сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу.

«За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість яких проходили службу у 47-ій танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу», – зазначили у Генштабі.