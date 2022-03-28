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    Події в Україні

    Обстріл Волині: окупанти запустили ракету з Білорусі

    Окупанти з Білорусі атакували Луцьк крилатою ракетою - Обстріл Волині: окупанти запустили ракету з Білорусі
    Окупанти з Білорусі атакували Луцьк крилатою ракетою
    фото з відкритих джерел

    Ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати

    Крилату ракету, яка ввечері 27 березня впала у Волинській області, запустили з території Білорусі. Про це повідомив глава Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

    «Про ракетний удар на Волині. Крилата ракета була випущена зі сторони Республіки Білорусь. Летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати», – заявив Погуляйко.

    За його словами, зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники.

    За попередніми даними інформації про жертв немає.

    Нагадаємо, ввечері у Луцьку прозвучали потужні вибухи під час повітряної тривоги.

    За офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу.

    «Щодо вибухів, що пролунали у Луцьку. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях!» – заявив він.

    Теги: Білорусь росія окупанти війна обстріл рятувальники Україна ракета окупація #stoprussia
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    Обстріл Волині: окупанти запустили ракету з Білорусі